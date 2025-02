Homem que roubou e ameaçou vítima em horto florestal é preso pela Polícia Civil O autor de um roubo a pedestre ocorrido no início deste mês, em Rondonópolis, foi preso nesta segunda-feira (27.1), pela equipe da... Momento MT|Do R7 28/01/2025 - 13h27 (Atualizado em 28/01/2025 - 13h27 ) twitter

O autor de um roubo a pedestre ocorrido no início deste mês, em Rondonópolis, foi preso nesta segunda-feira (27.1), pela equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos do município. Usando uma faca, A.S.S., de 38 anos, abordou a vítima no dia 3 de janeiro, enquanto ela fazia atividade física no Horto Florestal de Rondonópolis. Depois de saber que a vítima não tinha saldo na conta bancária, o suspeito a ameaçou e a obrigou a fazer um empréstimo no valor de R$ 500,00, que foi transferido para a próprio conta do criminoso. Saiba mais sobre essa prisão e os detalhes do caso consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil recupera eletrônicos furtados de escola estadual e identifica autores

