Homenagem aos atletas brasileiros nos Jogos Paralímpicos de Paris

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN) homenageou, em pronunciamento remoto nesta terça-feira (10), os atletas brasileiros que participaram dos Jogos Paralímpicos de Paris. A parlamentar destacou que a delegação contou com 280 atletas e terminou a competição em quinto lugar, com 89 medalhas no total.

