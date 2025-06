Homenagem aos profissionais que mantêm o Brasil em movimento Neste 30 de julho, uma segunda-feira de reconhecimento e gratidão, o Brasil celebra o Dia do Caminhoneiro — data que marca a importância... Momento MT|Do R7 30/06/2025 - 09h56 (Atualizado em 30/06/2025 - 09h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Neste 30 de julho, uma segunda-feira de reconhecimento e gratidão, o Brasil celebra o Dia do Caminhoneiro — data que marca a importância de um dos pilares da economia nacional. São esses profissionais que garantem o funcionamento do agronegócio, o abastecimento das cidades e a conexão entre os mais distantes rincões do país. Sem caminhoneiros, o Brasil literalmente para.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre a importância desses profissionais!

Leia Mais em Momento MT:

FICCO/MS apreende mais de oito toneladas de maconha em acampamento clandestino em zona rural

Plano Safra 25/26 será anunciado hoje com expectativa de orçamento recorde

Governo lança em julho programa de pagamento por conservação no Pantanal