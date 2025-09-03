Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Homicida foragido de Tocantins é preso pela Polícia Civil em Alto Boa Vista

Um homicida foragido da Justiça do Tocantins teve o mandado de prisão cumprido, nesta quarta-feira (3.8), em conjunta da Polícia Civil...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Um homicida foragido da Justiça do Tocantins teve o mandado de prisão cumprido, nesta quarta-feira (3.8), em conjunta da Polícia Civil de Mato Grosso com a Polícia Militar do Pará. O procurado, de 48 anos, estava com mandado de prisão preventiva decretado pela 1ª Vara Criminal de Porto Nacional, estado do Tocantins pelo crime de homicídio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.