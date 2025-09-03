Homicida foragido de Tocantins é preso pela Polícia Civil em Alto Boa Vista
Um homicida foragido da Justiça do Tocantins teve o mandado de prisão cumprido, nesta quarta-feira (3.8), em conjunta da Polícia Civil de Mato Grosso com a Polícia Militar do Pará. O procurado, de 48 anos, estava com mandado de prisão preventiva decretado pela 1ª Vara Criminal de Porto Nacional, estado do Tocantins pelo crime de homicídio. Leia Mais em Momento MT:
