Homicida foragido de Tocantins é preso pela Polícia Civil em Alto Boa Vista

Um homicida foragido da Justiça do Tocantins teve o mandado de prisão cumprido, nesta quarta-feira (3.8), em conjunta da Polícia Civil de Mato Grosso com a Polícia Militar do Pará. O procurado, de 48 anos, estava com mandado de prisão preventiva decretado pela 1ª Vara Criminal de Porto Nacional, estado do Tocantins pelo crime de homicídio.

