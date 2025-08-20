Horário Estendido no Diamantino Histórico muda de endereço e amplia atendimento
A partir desta segunda-feira, 18 de agosto, a Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que o serviço de Horário Estendido do Diamantino Histórico passou a funcionar na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Central e com o horário de atendimento ampliado.
