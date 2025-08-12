Horário Estendido passa a funcionar também no Novo Diamantino A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, passa a oferecer atendimento em horário estendido também na...

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, passa a oferecer atendimento em horário estendido também na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Unisaúde, no Novo Diamantino, a partir desta terça-feira, 12 de agosto. A unidade está localizada na Rua Alexandrina Dall Agnol, bairro centro. Agora, os serviços serão oferecidos das 18h à 00h, de segunda a sexta-feira, com a disponibilização de consultas ambulatoriais, bem como administração e entrega de medicamentos. Para receber atendimento, é necessário apresentar documento oficial com foto e o Cartão SUS.

