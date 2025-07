Horta do CRAS III vira espaço de cuidado e terapia para os usuários O projeto iniciou em 1º de abril de 2025 e, desde então, tem transformado a vida de quem participa do centro de convivência do CRAS...

O projeto iniciou em 1º de abril de 2025 e, desde então, tem transformado a vida de quem participa do centro de convivência do CRAS III, em Lucas do Rio Verde. A ideia surgiu da própria equipe da unidade, ligada a Secretaria de Assistência Social e Habitação. O espaço é cuidado com carinho pelos próprios usuários, que plantam, colhem e compartilham alimentos como couve, cenoura e cebolinha. Mais do que uma produção de verduras, a horta virou um lugar de acolhimento e superação.

