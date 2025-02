Horto Florestal Tote Garcia passará por revitalização para receber o público

A Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Sustentável atuará na revitalização do Horto Florestal Tote Garcia, localizado no bairro Coxipó. O espaço foi encontrado pela atual gestão em estado precário de manutenção, incluindo as trilhas. As intervenções são necessárias para melhor atender a comunidade que usufrui do local. Por conta disso, as visitações estão suspensas. Já as atividades administrativas continuam sendo desenvolvidas normalmente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a revitalização!

