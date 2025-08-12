Hospital de Vila Rica recebe novos equipamentos com recursos do MPMT
O Hospital Municipal de Vila Rica (a 1.300 km de Cuiabá) recebeu um importante reforço para a melhoria do atendimento à população. Por meio do Banco de Projetos, Fundos e Entidades (Bapre) — programa do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) que destina recursos provenientes de acordos judiciais a projetos sociais e hospitais, a unidade foi beneficiada com repasse superior a R$ 214 mil para a compra de novos equipamentos hospitalares.De acordo com o promotor de Justiça de Vila Rica, Raphael Henrique de Sena Oliveira, os recursos viabilizaram a compra de 35 camas hospitalares com colchão, uma mesa cirúrgica elétrica, um bisturi elétrico para uso em cirurgias eletivas e de urgência, além de oito aparelhos de ar-condicionado destinados ao Hospital Municipal e ao Pronto-Socorro.
