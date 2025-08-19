Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá realiza mutirão de cirurgias A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou no sábado (16) um mutirão de cirurgias eletivas no...

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou no sábado (16) um mutirão de cirurgias eletivas no Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá (HPSMC). A ação visa reduzir a fila de espera de procedimentos regulados pela Central de Cirurgias Eletivas, com prioridade inicial para a especialidade de urologia.

