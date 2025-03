Hospital Estadual Santa Casa realiza 115 cirurgias em mutirões e atende pacientes de todo MT

Momento MT |Do R7

O Hospital Estadual Santa Casa, mantido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) em Cuiabá, realizou 115 cirurgias pediátricas e otorrinolaringológicas entre janeiro e fevereiro de 2025. Os mutirões, que aconteceram nos dias 24 e 25 de janeiro; e 15, 21 e 22 de fevereiro, contemplaram pacientes de todo o Estado.

