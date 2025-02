Hospital Estadual Santa Casa realizou mais de 3,8 mil exames de mamografia em 2024

O Hospital Estadual Santa Casa, em Cuiabá, realizou 5.613 exames de mamografia e Papanicolau (CCO) durante o ano de 2024. Ao todo, foram 3.898 mamografias e 1.715 exames CCO. A unidade é gerida pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT). "O Hospital Estadual Santa Casa é fruto do comprometimento do Governo do Estado com a população. Uma unidade que quase teve que fechar as portas e hoje atende a população de todo o Estado, contribuindo para melhorar muito a saúde dos mato-grossenses", declarou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.

