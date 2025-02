Hospital Estadual Santa Casa registra superlotação no Pronto Atendimento Infantil O Hospital Estadual Santa Casa, mantido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) em Cuiabá, suspendeu temporariamente novos atendimentos... Momento MT|Do R7 20/02/2025 - 16h27 (Atualizado em 20/02/2025 - 16h27 ) twitter

O Hospital Estadual Santa Casa, mantido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) em Cuiabá, suspendeu temporariamente novos atendimentos no Pronto Atendimento Infantil na manhã desta quinta-feira (20.2), em razão da superlotação registrada na unidade. A medida é necessária para assegurar um bom atendimento às pessoas que já aguardam na recepção e para não colocar em risco novos pacientes que chegam ao local. A superlotação é resultado do aumento da procura por serviços de saúde no período sazonal para as arboviroses, como dengue, zika e chikungunya, além do aumento de casos de vírus respiratórios. No momento, a orientação é para que os pacientes que precisam dos serviços do Pronto Atendimento Infantil recorram às unidades do seu município de residência. Para mais detalhes sobre essa situação preocupante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Com dívidas e estimativa de queda de receita, prefeita anuncia ações para manter máquina pública funcionando

