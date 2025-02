Momento MT |Do R7

Hospital Estadual Santa Casa registra superlotação no Pronto Atendimento Infantil nesta terça-feira (25) O Hospital Estadual Santa Casa, mantido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) em Cuiabá, suspendeu temporariamente novos atendimentos...

O Hospital Estadual Santa Casa, mantido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) em Cuiabá, suspendeu temporariamente novos atendimentos no Pronto Atendimento Infantil na tarde desta terça-feira (25.02), em razão da superlotação registrada na unidade. Essa é a segunda vez, em menos de uma semana, que a unidade interrompe o serviço.

