Hospital Metropolitano realiza 25 cirurgias em mutirão neste sábado (28)

O Hospital Metropolitano, mantido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) em Várzea Grande, promove um mutirão neste sábado (28.6), a partir das 7h, para atender 25 pacientes que precisam de cirurgias gerais. Serão realizados 20 procedimentos de colecistectomia (retirada de vesícula), três de hernioplastias (hérnia) e dois de exérese de cisto dermoide (retirada de cisto sebáceo). “Esse já é o sexto mutirão de cirurgias que o Hospital Metropolitano promove neste ano para atender os pacientes com agilidade e eficiência. Já foram realizadas 154 operações nessas ações de mutirão, em um esforço coletivo da equipe para melhorar a vida dos cidadãos mato-grossenses”, informou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo. Para mais detalhes sobre essa importante ação de saúde, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF prende seis pessoas por tráfico de drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos

