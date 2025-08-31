Hospital Metropolitano realiza nono mutirão de cirurgias do ano e atende pacientes de 14 municípios de MT O Hospital Metropolitano, mantido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) em Várzea Grande, realizou 29 cirurgias neste sábado (30...

O Hospital Metropolitano, mantido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) em Várzea Grande, realizou 29 cirurgias neste sábado (30.8) em um mutirão para dar celeridade aos atendimentos. Foram realizados 23 procedimentos de colecistectomia (retirada de vesícula) e 6 hernioplastias (cirurgia de hérnia) pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Este foi o nono mutirão de cirurgias que o Hospital Metropolitano realizou neste ano. No total, já foram 227 procedimentos realizados em mutirões. Todos os cidadãos atendidos aguardavam por cirurgias via Sistema de Regulação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações!

Leia Mais em Momento MT: