Hospital Metropolitano realizou 34 cirurgias em mutirão de final de semana O Hospital Metropolitano, mantido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) em Várzea Grande, realizou 34 cirurgias em um mutirão neste... Momento MT|Do R7 24/02/2025 - 17h07 (Atualizado em 24/02/2025 - 17h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Hospital Metropolitano, mantido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) em Várzea Grande, realizou 34 cirurgias em um mutirão neste final de semana. Durante o mutirão, foram realizados oito procedimentos de hernioplastia e 26 de colecistectomia. A ação atendeu pacientes, que aguardavam pelos procedimentos via regulação, dos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Chapada dos Guimarães, Barra do Bugres, São José do Rio Claro, Barão de Melgaço, Querência, Sorriso, Salto do Céu, Tangará da Serra, Apiacás, Guiratinga, Jaciara, Nova Maringá, Paranaíta, Nova Brasilândia, Matupá, Aripuanã, Alto Paraguai e Juína. Saiba mais sobre essa importante ação de saúde consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Projeto inclui educação alimentar no currículo escolar

CRA pode convocar ministra dos Povos Indígenas para explicar acordo

Polícia Penal evita entrada de celulares em penitenciária de Rondonópolis