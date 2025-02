Hospital Regional de Cáceres treina profissionais para atendimentos de urgência e emergência

O Hospital Regional de Cáceres, unidade administrada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), capacitou cerca de 89 profissionais de saúde para atendimentos de urgência e emergência. A capacitação ocorreu nos dias 26 e 27 de fevereiro, no auditório da unidade. Promovida pelo Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente do hospital, o treinamento de Suporte Básico à Vida teve o objetivo de aprimorar as habilidades das equipes de apoio para um atendimento mais ágil e eficiente em situações de urgência e emergência.

