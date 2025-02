Hospital Regional de Rondonópolis conquista certificação ouro por atendimentos de casos de AVC O Hospital Regional de Rondonópolis, unidade administrada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), implementou o protocolo de tratamento... Momento MT|Do R7 09/02/2025 - 11h06 (Atualizado em 09/02/2025 - 11h06 ) twitter

O Hospital Regional de Rondonópolis, unidade administrada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), implementou o protocolo de tratamento do AVC em 2024 e conquistou a classificação ouro no prêmio WSO Angels Awards, premiação internacional destinada aos hospitais que atingem métricas de qualidade no atendimento.

Saiba mais sobre essa conquista e o impacto na saúde da população consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

