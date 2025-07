Hospital Regional de Rondonópolis realizou mais de 36 mil cirurgias em seis anos

Momento MT |Do R7

O Hospital Regional de Rondonópolis, administrado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), realizou 36.119 cirurgias de 2019 a 30 de junho de 2025. O total de procedimentos tem aumentado a cada ano desde 2021: passou de 4.546 para 6.803, em 2024. As especialidades com mais cirurgias no hospital, de 2020 a 2024, foram ortopedia (54%), cirurgia geral (21%) e neurocirurgia (6%). Em 2024, por exemplo, foram realizadas 306 neurocirurgias eletivas e 198 neurocirurgias emergenciais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre o impacto positivo do hospital na saúde da região!

Leia Mais em Momento MT: