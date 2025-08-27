Hugo Motta anuncia prioridade para agenda de combate à fome O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que vai priorizar os sete projetos de lei que constam... Momento MT|Do R7 27/08/2025 - 14h57 (Atualizado em 27/08/2025 - 14h57 ) twitter

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou que vai priorizar os sete projetos de lei que constam de uma agenda legislativa de combate à fome entregue aos parlamentares nesta quarta-feira (27). A agenda “Da Política ao Prato” foi elaborada pelo movimento suprapartidário Pacto contra a Fome e inclui propostas com temáticas que vão do fortalecimento da agricultura familiar, passando pelo enfrentamento das mudanças climáticas e pelo combate ao desperdício, até o incentivo à alimentação saudável nas escolas brasileiras. Do total de projetos, cinco estão em análise na Câmara, sendo dois de autoria de deputados (PLs 2424/24 e 321/25). Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante agenda de combate à fome! Leia Mais em Momento MT: Ministério da Saúde e CGU inspecionam farmácias do Programa Farmácia Popular

