Hugo Motta se reúne com parlamentares da China e dos Emirados Árabes O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), se reuniu nesta terça-feira (3) com parlamentares da China e dos... Momento MT|Do R7 03/06/2025 - 21h38 (Atualizado em 03/06/2025 - 21h38 )

Reunião Bilateral com Emirados Árabes. Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (REPUBLICANOS - PB); Head of the UAE Parliamentary Division, Mr. Ali AlNuaimi e United Ar Momento MT

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), se reuniu nesta terça-feira (3) com parlamentares da China e dos Emirados Árabes Unidos, que estão em Brasília para o 11º Fórum Parlamentar do BRICS. Na reunião com parlamentares dos Emirados Árabes, Motta divulgou a agenda da Câmara e conversou sobre como atrair investimentos para o Brasil e abrir novas oportunidades de negócios para o País.

