Hugo Moura faz declaração emocionante para suposta namorada

Hugo Moura dedicou um texto poético para Maria Clara Senra, seu suposto affair, nesta quarta-feira (11). O ex-marido de Deborah Secco estaria vivendo um romance discreto com a jornalista desde julho deste ano, três meses após o anúncio do fim do casamento de 9 anos do diretor com a atriz.

