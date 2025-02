Hulk brilha com dois gols e Atlético-MG vence clássico contra o Cruzeiro Com dois gols de Hulk, o Atlético-MG venceu o Cruzeiro por 2 a 0 neste domingo, no Mineirão, em clássico válido pela sétima rodada...

Com dois gols de Hulk, o Atlético-MG venceu o Cruzeiro por 2 a 0 neste domingo, no Mineirão, em clássico válido pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. O atacante alvinegro foi o grande destaque da partida, não só pelos gols, mas também pela provocação à torcida rival antes do jogo, que, segundo ele, foi uma “profecia”.

