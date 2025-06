Momento MT |Do R7

Iª Feira Cultural, Gastronômica e de Artesanato é realizada com sucesso na capital Na última sexta-feira, dia 30, a sede da Secretaria Municipal de Cultura, em Cuiabá, foi transformada em um espaço de celebração da...

Na última sexta-feira, dia 30, a sede da Secretaria Municipal de Cultura, em Cuiabá, foi transformada em um espaço de celebração da arte, da gastronomia e do artesanato local, com a realização da Iª Feira Cultural: Cultura, Sabor e Arte. O resultado foi um verdadeiro sucesso, reunindo expositores com habilidades diversas, servidores dedicados, autoridades públicas e a população cuiabana em um ambiente de valorização cultural e integração da comunidade.

Para saber mais sobre este evento incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: