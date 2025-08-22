ICMBio lança Programa Natureza com as Pessoas no 9º Salão do Turismo O 9º Salão do Turismo, a maior vitrine do setor no país, em São Paulo (SP), foi palco do lançamento do Programa Natureza com as Pessoas...

O 9º Salão do Turismo, a maior vitrine do setor no país, em São Paulo (SP), foi palco do lançamento do Programa Natureza com as Pessoas, concebido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e apoio do Ministério do Turismo.

