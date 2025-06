Idealizado pela primeira-dama, SER Família terá pagamentos mensais; Setasc fará mutirões para novos cadastros A partir do dia 12 julho, o auxílio do Programa SER Família, idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes, passará a ser pago mensalmente...

A partir do dia 12 julho, o auxílio do Programa SER Família, idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes, passará a ser pago mensalmente. A iniciativa visa mais estabilidade no apoio às famílias em situação de vulnerabilidade. Para alcançar ainda mais pessoas, o programa também expandiu os critérios de elegibilidade e vai considerar a renda per capita mensal de até R$ 218, seguindo a atualização dos parâmetros do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar a vida de muitas famílias consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: