Idealizadora do programa SER Família Habitação, primeira-dama de MT celebra aporte de R$ 5,7 milhões para a Faixa 1

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, participou nesta terça-feira (04.2) da assinatura do termo de compromisso para aporte de mais de R$ 5,7 milhões do programa SER Família Habitação, em parceria com o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), conforme a portaria do Ministério das Cidades nº 1.482 e o Decreto Estadual nº 371/2023. As unidades serão destinadas às famílias dentro da Faixa 1, inscritas no Cadastro Único (CadÚNICO), com renda de até R$ 2.800, cujo valor da parcela deve variar entre R$ 80 e R$ 361,50. Nesta categoria, o programa também prevê a doação de imóveis em casos do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e do Bolsa Família. Nesta etapa, serão atendidos quatro municípios: Juara, Juína, Confresa e Pontes de Lacerda.

