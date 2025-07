Identidade Babu”: Documentário de Leonardo Sant’Ana celebra trajetória de 25 anos do artista Babu 78 Na noite desta terça-feira (15), o Cine Teatro Cuiabá se tornou palco de homenagens a uma das figuras mais importantes da arte urbana... Momento MT|Do R7 16/07/2025 - 15h17 (Atualizado em 16/07/2025 - 15h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Na noite desta terça-feira (15), o Cine Teatro Cuiabá se tornou palco de homenagens a uma das figuras mais importantes da arte urbana mato-grossense: Adão Silva Segundo, o Babu 78. Com a exibição do documentário Identidade Babu, dirigido por Leonardo Sant’Ana, e a inauguração da instalação “25 anos de rua”, o evento marca não apenas os 47 anos de vida do artista, mas também suas duas décadas e meia de impacto cultural nas ruas, nos muros e nos corações de Cuiabá.

Para saber mais sobre essa emocionante celebração da arte e da trajetória de Babu 78, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Nota MT possibilita pesquisa de preços e ajuda no orçamento doméstico do consumidor

Faccionado com 100 porções de entorpecentes é preso em flagrante pela Policia Militar

Profissionais pedem atualização das normas em terapias nutricionais; assista