Identidade de mulher encontrada morta na Espanha é revelada por meio da campanha Identify Me da Interpol

Lyon, França. A Interpol anunciou a identificação de Ainoha Izaga Ibieta Lima, uma mulher paraguaia de 33 anos, encontrada morta em 2018 na província de Girona, na Espanha. A identificação foi possível graças à campanha internacional Identify Me, que busca esclarecer casos não resolvidos com a ajuda do público e da cooperação policial global.

