Idoso procurado por estupro de vulnerável é preso pela Polícia Civil

Um idoso procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (30.4), no município de Guiratinga, em cumprimento de mandado judicial. O foragido, de 70 anos, estava com a prisão preventiva decretada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga. Ele foi localizado pelos policiais civis em uma residência no bairro Tancredo Neves.

