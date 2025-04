Idosos de Vera e de Santa Carmem, região norte de Mato Grosso promovem integração no Parque Municipal Olídio Pedro Bortolas Com foco na integração social e valorização da terceira idade, cerca de 120 idosos do município de Vera participaram, na última quinta...

Com foco na integração social e valorização da terceira idade, cerca de 120 idosos do município de Vera participaram, na última quinta-feira (17), de um encontro com o grupo da melhor idade do município de Santa Carmem. A atividade foi realizada no Parque Municipal Olídio Pedro Bortolas, novo cartão-postal da cidade anfitriã.

