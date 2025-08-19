IEC e demais representantes da comunidade acadêmica e científica da Amazônia se encontram com o Presidente da COP 30 O Instituto Evandro Chagas (IEC/SVSA/MS) em parceria com as universidades, instituições de ciência e tecnologia (ICTs), institutos...

O Instituto Evandro Chagas (IEC/SVSA/MS) em parceria com as universidades, instituições de ciência e tecnologia (ICTs), institutos federais da Amazônia Legal, com o apoio do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS) da Presidência da República, promovem, nos dias 19 e 20 de agosto, na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), em Manaus, o “Encontro da Comunidade Científica e Tecnológica da Amazônia com a Presidência da COP 30“.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes deste importante encontro!

Leia Mais em Momento MT: