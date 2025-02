IFMT de Várzea Grande visita Sesp e adere ao programa Vigia Mais MT Gestores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), campus Várzea Grande, conheceram o Programa... Momento MT|Do R7 05/02/2025 - 20h27 (Atualizado em 05/02/2025 - 20h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gestores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), campus Várzea Grande, conheceram o Programa Vigia Mais MT, nesta terça-feira (4.2), na sede da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp). Eles iniciaram o processo de adesão ao serviço de videomonitoramento em segurança pública instituído pelo Governo do Estado. Inicialmente, o IFMT várzea-grandense, instituição com 1,1 mil estudantes, receberá 20 câmeras fixas com alta resolução de imagens. Os equipamentos, conforme determina a legislação que criou o programa, deverão ser instalados em áreas de interesse coletivo. No caso do instituto, na fachada, entorno do prédio, vias próximas e outros espaços para segurança dos estudantes, professores e das comunidades próximas.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

“Gestão eficiente nos permite entregar casas e mudar a realidade de milhares de famílias”, afirma Fábio Garcia

Réus são condenados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver

Educação que transforma: Escola Estadual Vida Nova chega a 40% das obras concluídas