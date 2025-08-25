IFPE é prata em olimpíada internacional de astronomia
O investimento do Ministério da Educação (MEC) na participação de estudantes em olimpíadas de conhecimento está impactando a pesquisa nos Institutos Federais. O estudante Franklin da Silva Costa, do curso técnico de mecânica do campus Recife do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), conquistou a medalha de prata na 18ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica (IOAA), finalizada semana passada em Mumbai, na Índia.
