IFPE é prata em olimpíada internacional de astronomia O investimento do Ministério da Educação (MEC) na participação de estudantes em olimpíadas de conhecimento está impactando a pesquisa...

O investimento do Ministério da Educação (MEC) na participação de estudantes em olimpíadas de conhecimento está impactando a pesquisa nos Institutos Federais. O estudante Franklin da Silva Costa, do curso técnico de mecânica do campus Recife do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), conquistou a medalha de prata na 18ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica (IOAA), finalizada semana passada em Mumbai, na Índia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre essa conquista incrível!

Leia Mais em Momento MT: