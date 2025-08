Igor Cunha apresenta equipe de gestão e Plano Estratégico para melhoria do IDEB Valorização profissional e elevação no ranking nacional da educação são pilares da atuação da nova equipe municipal O recém-nomeado... Momento MT|Do R7 04/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 04/08/2025 - 20h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

Valorização profissional e elevação no ranking nacional da educação são pilares da atuação da nova equipe municipal. O recém-nomeado secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Igor Cunha, reuniu, na manhã desta segunda-feira (4), a nova equipe de auxiliares de sua gestão e apresentou um plano estratégico para melhorar o índice do IDEB do Município até 2027.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a educação em Várzea Grande!

Leia Mais em Momento MT:

Prefeitura intensifica serviços de zeladoria em diversos bairros de Várzea Grande

FICCO/RR deflagra operação contra tráfico de drogas em Roraima

Comissão vai debater denúncias de interferência da USAID no Brasil