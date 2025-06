IGRs se fortalecem como engrenagens da regionalização do turismo em Mato Grosso As Instâncias de Governança Regionais (IGRs) têm papel central na organização do turismo em Mato Grosso e na articulação de políticas...

As Instâncias de Governança Regionais (IGRs) têm papel central na organização do turismo em Mato Grosso e na articulação de políticas públicas que fortalecem os destinos locais. Essa foi a principal mensagem do Encontro das IGRs de Turismo, promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) durante a programação da Feira Internacional de Turismo do Pantanal (FIT Pantanal) nesta sexta-feira (06.6), em Cuiabá.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre o turismo em Mato Grosso!

Leia Mais em Momento MT: