Igualdade e inclusão digital marcam debate de mulheres parlamentares do Brics A Reunião de Mulheres Parlamentares do Brics teve início nesta terça-feira (3) como parte da programação oficial do 11º Fórum Parlamentar...

A Reunião de Mulheres Parlamentares do Brics teve início nesta terça-feira (3) como parte da programação oficial do 11º Fórum Parlamentar do Brics, com discursos que destacaram a urgência de promover a igualdade de gênero nas agendas climática, digital e econômica.

Para saber mais sobre este importante debate e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: