Iluminação verde no Palácio do Congresso Nacional alerta para o glaucoma O Palácio do Congresso Nacional será iluminado de verde nesta terça-feira (27) em apoio à campanha 24 Horas pelo Glaucoma. O glaucoma...

Momento MT|Do R7 27/05/2025 - 12h57 (Atualizado em 27/05/2025 - 12h57 )

