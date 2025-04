IML procura por familiares de homem vítima de atropelamento em rodovia A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) procura por familiares de um homem identificado com Heberson Rait Batista, de 27... Momento MT|Do R7 16/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 16/04/2025 - 20h26 ) twitter

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) procura por familiares de um homem identificado com Heberson Rait Batista, de 27 anos, natural de Cambará (PR), cujo corpo está armazenado na Diretoria Metropolitana de Medicina Legal. Heberson é filho de Joaquim Batista e Maria Rait. Ele foi vítima de atropelamento no dia 11/2 deste ano por volta da 00h30min na Rodovia MT-060, na zona rural do município de Nossa Senhora do Livramento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para mais informações sobre este caso.

