Imóveis e condo-hotéis: o porto seguro em tempos de turbulência Dólar instável, juros oscilando e bolsas em clima de montanha-russa estão tirando o sono de muitos investidores. Entenda, de forma... Momento MT|Do R7 19/08/2025 - 12h39 (Atualizado em 19/08/2025 - 12h39 )

Momento MT

Dólar instável, juros oscilando e bolsas em clima de montanha-russa estão tirando o sono de muitos investidores. Entenda, de forma simples e direta, como esse cenário afeta seu bolso e por que investir em imóveis, com destaque para o modelo de condo-hotel, pode ser a escolha mais inteligente para unir segurança e renda.

Para saber mais sobre como investir em imóveis pode ser a sua melhor opção em tempos de incerteza, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

