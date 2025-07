Imóvel onde funciona a Delegacia de Jauru é doado à Polícia Civil de Mato Grosso

Momento MT |Do R7

A Polícia Civil de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), recebeu, em julho, a doação do imóvel em que a Delegacia de Jauru está instalada atualmente. O local já foi o Fórum da cidade, e se tornou a Delegacia de Jauru em 2017, atendendo também a Figueirópolis e ao distrito de Lucialva. Até então, havia uma cessão do prédio, que acabaria em 2027. Mas, com a doação, o local será a sede da delegacia em definitivo.

