Impacto da gripe aviária nos EUA e reflexos no mercado de ovos no Brasil O surto de gripe aviária nos Estados Unidos tem provocado um aumento significativo nos preços dos ovos naquele país. Desde 2022, mais...

O surto de gripe aviária nos Estados Unidos tem provocado um aumento significativo nos preços dos ovos naquele país. Desde 2022, mais de 166 milhões de aves foram abatidas para conter a disseminação do vírus, afetando drasticamente a oferta de ovos. Em janeiro de 2025, os preços atingiram uma média recorde de US$ 4,95 por dúzia, com expectativas de um aumento adicional de 41% ao longo do ano.

Para entender melhor como essa situação impacta o Brasil e o mercado global, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: