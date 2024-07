Imperdível: Show da Academia da Berlinda na TV Brasil!

Momento MT |Do R7

A TV Brasil exibe neste domingo (28), às 23h, show dos pernambucanos da Academia da Berlinda, gravado durante a Conferência Nacional de Cultura (CNC). A banda mistura ritmos latinos como a cúmbia e o merengue com os sons brasileiros do maracatu, da ciranda e do carimbó.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.