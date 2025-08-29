Imposto de Renda PJ pode fortalecer projetos sociais para crianças e adolescentes em Lucas do Rio Verde Na manhã desta quinta-feira (28), a Prefeitura de Lucas do Rio Verde realizou uma reunião para tratar da destinação do Imposto de Renda...

Na manhã desta quinta-feira (28), a Prefeitura de Lucas do Rio Verde realizou uma reunião para tratar da destinação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) aos fundos municipais. Participaram o prefeito Miguel Vaz, a primeira-dama e secretária de Assistência Social e Habitação, Janice Ribeiro, a presidente do CMDCA, Geici Oliveira, e o presidente da Comissão de Garantias de Direitos do CMDCA, Dr. Marco Antônio, além de outras autoridades.

