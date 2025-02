Impunidade é o grande mal do Brasil”, diz Xuxu Dal Molin ao defender esforço integrado contra a violência Deputado aponta contradição entre prosperidade econômica e violência em Sorriso Em entrevista ao Jornal da Cultura, transmitido pela... Momento MT|Do R7 27/01/2025 - 15h47 (Atualizado em 27/01/2025 - 15h47 ) twitter

Deputado aponta contradição entre prosperidade econômica e violência em Sorriso Em entrevista ao Jornal da Cultura, transmitido pela Rádio Cultura FM de Cuiabá na semana passada, o deputado estadual Xuxu Dal Molin (União) chamou atenção para uma contradição preocupante que afeta Sorriso, uma das cidades mais prósperas de Mato Grosso. Apesar de ser referência nacional em produção agropecuária e geração de renda, o município também se destaca negativamente pelos índices alarmantes de violência, especialmente contra mulheres. Saiba mais sobre a visão de Xuxu Dal Molin e a urgência de um esforço integrado contra a violência consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF prende foragido da Justiça do Amazonas

