Imunização: Prefeitura de Sinop realiza mutirão de vacinação neste fim de semana no Shopping Sinop

A Prefeitura de Sinop, através da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado (24) e domingo (25), uma mobilização de imunização para atender a atualização do cartão de vacinas da população. A ação será realizada no Shopping Sinop e contará com todas as vacinas do calendário nacional de vacinação, incluindo para influenza e dengue.

