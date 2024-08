Incêndio em Local de Queda de Avião é Controlado pela PM A Polícia Militar informou ter controlado o incêndio no local onde caiu um avião da empresa Voepass. A aeronave, que saiu de Cascavel... Momento MT|Do R7 09/08/2024 - 18h37 (Atualizado em 09/08/2024 - 18h37 ) ‌



A Polícia Militar informou ter controlado o incêndio no local onde caiu um avião da empresa Voepass. A aeronave, que saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP), caiu na tarde desta sexta-feira (9) em um condomínio em Vinhedo (SP), no interior de São Paulo.

