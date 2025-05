Incêndio em terreno com acúmulo de materiais é controlado pelo Corpo de Bombeiros

Momento MT |Do R7

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, por volta das 14h desta quarta-feira (14.5). um incêndio na Rua Belém, no setor Industrial de Lucas do Rio Verde (a 331 km de Cuiabá). Ao chegar ao local, a equipe da 13ª Companhia Independente Bombeiro Militar (13ª CIBM) constatou que o fogo teve início em um terreno com acúmulo de materiais diversos, incluindo ferro-velho e mangueiras, o que favoreceu a rápida propagação das chamas.

