Incêndio no Morro São Jerônimo é controlado pelos Bombeiros em Cuiabá

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso extinguiu um incêndio florestal no Morro São Jerônimo, em Cuiabá, nesta terça-feira (09.07). No Pantanal mato-grossense, as equipes continuam combatendo o fogo em três pontos do bioma.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.